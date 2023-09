PSG | Mbappè | ‘Prima amavo solo CR7 | ora ammiro anche la bravura di Messi’

Molte big europee in campo questo venerdì. In Francia ilva ko in casa: impresa del Nizza che si è imposto per 3 - 2 al Parco dei Principi. Ai parigini non sono bastati due gol di Mbappé per recuperare un match che li ha visti subito in svantaggio. Per ...In questo modo, il Monaco capolista, impegnato domenica alle 13 in casa del Lorient, può andare a +5 sulin caso di vittoria . Da registrare l'esordio di Kolo - Muani , che però non è riuscito a ...Una delle coppie d'attacco più pericolose degli ultimi anni ha rotto i rapporti dentro e fuori dal campo. Neymar e Mbappé non vivevano più in ottimi rapporti, questo lo sapevamo. Alera rimasto spazio per uno solo dei due fuoriclasse e l'intesa non era più quella di un tempo. Così dopo la separazione dalla squadra, che ha visto il brasiliano trasferirsi all'Al Hilal, è ...Cresciuto con l'idolo di Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé pare abbia cambiato target con l'approdo nel calcio professionistico. Il fuoriclasse delha parlato in diretta social di questo suo cambiamento, evoluzione che lo ha portato a riconsiderare Lionel Messi. "Adoro Cristiano ed ero un suo grande fan quando ero piccolino, ma poi ho ...

PSG, LUIS ENRIQUE: "ADDIO NEYMAR FA CONTENTI TUTTI" - Sportmediaset Sport Mediaset