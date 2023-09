Psg | l’Equipe stronca Skriniar | “Un calvario contro Moffi”

(Di sabato 16 settembre 2023) Otto punti in cinque partite per il Psg di Luis Enrique, sconfitto 3-2 dal Nizza al ritorno in campo dopo la sosta. La rete dial 21? ha complicato il cammino dei parigini, che al 29? hanno trovato il pareggio con Mbappè. Laborde (53?) e ancora(68?) hanno firmato il 3-1, prima della rete inutile del solito Mbappè (87?). In difficoltà l’ex Inter, Milanche aveva mostrato qualche problema di inserimento già nel precampionato.in particolare ha inserito il difensore centrale tra i bocciati del match. “didi fronte ad unscintillante”, è il titolo del quotidiano francese, che dedica anche un report al ritardo di condizione dei principali nuovi acquisti del club parigino. Su tutti l’ex Inter, ma anche Dembele e Goncalo ...

