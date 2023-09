Proteste a Lampedusa | il questore urla al telefono con gli abitanti | “Vengo e succede un casino” E saluta dicendo | “Pilu per tutti”

Ma ci sono anche ledei cittadini ad agitare l'isola, dopo che si era diffusa la voce della volontà di creare una tendopoli nell'ex base militare Loran . Aaltri 300 sbarchi. ...... posto in una bara bianca - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Ipotesi tendopoli adei residenti Ultimo Aggiornamento Fotogallery - ...Nuovesull'isola Sabato mattina, fonti europee riferiscono che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si recherà acon la premier Giorgia Meloni 'questo weekend'. ...Il sindaco (in questo momento a New York, ndr) è da 9 mesi che lo chiede e ripete,deve essere bypassata. Questo è un governo fallimentare". .

Proteste a Lampedusa, il questore urla al telefono con gli abitanti: “Vengo e succede un casino” Il Fatto Quotidiano

A tutti i commercianti è stato chiesto di abbassare le saracinesche e scendere in piazza, così come sono state invitate le famiglie ...Non accenna a migliorare la situazione a Lampedusa per quanto riguarda l'accoglienza e la gestione dei flussi migratori, Anche oggi una tragedia sulla coste dell'isola il dramma della morte di un neon ...Ursula von der Leyen sarà in visita domani a Lampedusa. La presidente della Commissione europea ha accettato l’invito della premier Giorgia Meloni a visitare l’isola siciliana colpita da un flusso ...