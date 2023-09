Prossimo turno Serie A 2023 24

(Di sabato 16 settembre 2023) : date e partite in programma La/24 aprirà i battenti con la 4ª giornata di campionato che sarà l’inizio di una lunga stagione. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/24, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 4ª Giornata (16-18 settembre) Sabato 16 settembre Ore 15.00, JUVENTUS-LAZIO (DAZN)Ore 18.00, INTER-MILAN (DAZN)Ore 20.45, GENOA-NAPOLI (DAZN/SKY) Domenica 17 settembre Ore 12.30, CAGLIARI-UDINESE (DAZN/SKY)Ore 15.00, FROSINONE-SASSUOLO (DAZN)Ore 15.00, MONZA-LECCE (DAZN)Ore 18.00, FIORENTINA-ATALANTA (DAZN)Ore 20.45, ROMA-EMPOLI (DAZN) Lunedì 18 settembre Ore 18.30, SALERNITANA-TORINO (DAZN)Ore 20.45, VERONA-BOLOGNA (DAZN/SKY)

... il tutto per guadagnare qualche ora di recupero fisico in più in vista del primoinfrasettimanale previsto per mercoledì. Sarà di conseguenza un sabato ricco di appuntamenti ...Ildi Genoa e Napoli. venerdì 22 settembre ore 20:40 Lecce - Genoa (Dazn e Sky) domenica 24 settembre ore 18:00 Bologna - Napoli (Dazn). Gli Assenti. Nel Napoli: Gollini e i non ...Non è come sembra. Si fa presto a dire che la Banca centrale europea è la cattiva di, nemica della crescita, dopo il decimo rialzo consecutivo dei tassi , solo pochi giorni. Ma ... il...... per il commento del terzodi prove libere. A partire dalle 11:30 vi daremo tutti gli ... Presumibilmente, l'australiano dovrebbe ritornare in Qatar, ilottobre. DIRETTA PROVE LIBERE 3 GP ...

Gli arbitri del prossimo turno di campionato Campionato Carnico

Supercoppa A2 - La Tezenis non sbaglia ed avanza al prossimo turno Pianetabasket.com

La formazione di Imprezzabile affronta in trasferta il Centro Polivalente Limidi, quella di Rizzo nel secondo turno di Coppa sfiderà il Fraore ...Il Bologna al Viola Park ieri, l'Atalanta al Franchi domani. Nello scacchiere della Serie A che ha preso forma negli ultimi anni, l'asse Firenze-Bergamo-Bologna ha mostrato le squadre ...Primo sorriso amaro stagionale per i tifosi del Napoli che non potranno seguire la squadra di Rudi Garcia in trasferta a Bologna nel prossimo turno di campionato dopo il Genoa. Il settore ospiti dello ...