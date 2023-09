Probabili formazioni Juventus-Lazio | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di sabato 16 settembre 2023)sarà la partita con cui si aprirà la quarta giornata del campionato di Serie A. Ad arbitrare la sfida sarà il campano Fabio Maresca, affiancato dagli assistenti Baccini e Pagliardini mentre Ayroldi sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà Irrati, al suo fianco invece Maggioni. Maresca è considerato uno dei migliori arbitri del panorama italiano, lo scorso anno gli è stato assegnato il premio Stefano Farina come Arbitro Can meglio classificato nella graduatoria di merito. Per lui in carriera 116 designazioni in serie A.alla ventitreesima partita con lui come arbitro, nella storia 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. 10 successi, un pareggio e 3 ko invece il bilancio della; lo scorso anno il fischietto campano diresse anche la sfida tra le due compagini, chiusa 1-0 per i bianconeri. In casa ...

Consigli Fantacalcio e ledella quarta giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altreTorna il campionato italiano di Serie A e lo fa con il botto dopo la pausa per le ...LeSport [ 15/09/2023 ] Brindisi, in attacco c'è il grande nome: tesserato Galano Sport [ 15/09/2023 ] Taranto, 12 gol in amichevole Sport [ 15/09/2023 ] Primarie il 26 novembre, ...Letitolari che il tecnico Simone Inzaghi e il collega Stefano Pioli schiereranno sul prato del Mezza per il derby di Milano numero 238 tra tutte le competizioni, sembrano già molto ...LE- Pescara (4 - 3 - 3): 22 Plizzari; 18 Pierno, 13 Brosco, 24 Mesik, 2 Milani; 8 Aloi, 6 Squizzato, 17 Tunjov; 10 Merola, 29 Cuppone, 11 Accornero. All. Zeman Arezzo (4 - 2 - 3 ...

Probabili formazioni Serie A 4ª giornata: Giroud e Chiesa ce la fanno. Dubbio Acerbi, out Pellegrini Calciomercato.com

Tutto pronto per rivedere in campo la Serie A 2023/2024. La massima serie italiana, dopo due lunghe settimane di stop è pronta ad allietare questo lungo weekend: le partite delle varie Nazionali in gi ...Cronaca 15 Settembre 2023 Fonte: Gianluca Di Marzio Lobotka certo di una maglia da titolare in mediana così come dovrebbero esserlo Zielinski e Zambo Anguissa Genoa-Napoli chiuderà la giornata di gran ...Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della quarta giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre ...