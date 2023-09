Preolimpico volley femminile 2023 | Pool C con l’Italia | risultati e classifica

(Di sabato 16 settembre 2023) Tutti ie ladellaC del torneodicon, in programma da sabato 16 a domenica 24 settembre a Lodz, in Polonia. Archiviati gli Europei, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per un altro importantissimo appuntamento, quello che mette in palio la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sylla e compagne, inserite nel girone C appunto, sfideranno Colombia, Germania, Corea del Sud, Slovenia, Thailandia, Polonia e Stati Uniti. Non saranno ammessi errori e ogni punto sarà importante: chi staccherà il pass a cinque cerchi? Di seguito, l’esito di tutte le partite del girone polacco e laaggiornata in tempo reale. CALENDARIO COMPLETO ...

La diretta testuale live di Polonia - Slovenia , partita della Pool C del torneodifemminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le polacche allenate dall'italiano Stefano Lavarini scendono in campo davanti al proprio pubblico ...Buon esordio per la Germania in quel di Lodz, sede della Pool C del torneodifemminile. Le teutoniche hanno infatti battuto la Thailandia per 3 - 0 (25 - 22, 25 - 22, 25 - 20), iniziando così al meglio l'avventura nel girone che include anche l'Italia di ...Tutto facile per la nazionale statunitense femminile diall'esordio nella Pool C (la stessa dell'Italia) del torneo2023, che mette in palio le carte olimpiche per Parigi 2024. La squadra a stelle e strisce ha battuto con un netto 3 - 0 (...La diretta testuale live di Usa - Colombia , partita della Pool C del torneodifemminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. La compagine a stelle e strisce di Karch Kiraly, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, scende ...

– Poco prima dei ragazzi, per una singolare coincidenza del fato proprio in Polonia, giocheranno anche le azzurre di Davide Mazzanti. È quanto meno bislacco che a livello di calendari internazionali n ...ROMA - Calendario di sport oggi sabato 16 settembre. L’Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei di volley maschile al PalaEur di Roma. In contemporanea, a causa di calendari redatti con ...Da Julio Velasco belle parole per Paola Egonu, mentre l'Italia di Mazzanti debutta nel Preolimpico di Lodz contro la Corea del Sud.