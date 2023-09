Preolimpico volley femminile 2023 | l’Italia parte bene | travolta 3-0 la Corea del Sud

(Di sabato 16 settembre 2023) Buona la prima perdi Mazzanti, che debutta con un netto successo ai danni delladel Sud nel torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Dopo il quarto posto agli Europei, le azzurre sono tornate in campo per provare a centrare un grande obiettivo come la qualificazione ai prossimi Giochi e non potevano sperare in unanza migliore. 3-0 (25-11, 25-20, 25-17) il punteggio in favore di Sylla e compagne, brave a rispettare il pronostico della vigilia ed iniziare con il piede giusto il torneo nonostante non fosse scontato superare la compaginena. All’Atlas Arena di Lodz, in Polonia, invece, non c’è stata storia e le ragazze di Mazzanti hanno trionfato nettamente. ...

La diretta testuale live di Italia - Corea del Sud , partita della Pool C del torneodifemminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo il quarto posto agli Europei, tornano in campo per provare a ...Tutto facile per la Polonia, che nella prima gara del torneodifemminile 2023 si aggiudica l'incontro per 3 - 0 contro la Slovenia . Davanti al proprio pubblico dell'Atlas Arena di Lodz le ragazze allenate dall'italiano Stefano Lavarini ...La diretta testuale live di Polonia - Slovenia , partita della Pool C del torneodifemminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le polacche allenate dall'italiano Stefano Lavarini scendono in campo davanti al proprio pubblico ...Buon esordio per la Germania in quel di Lodz, sede della Pool C del torneodifemminile. Le teutoniche hanno infatti battuto la Thailandia per 3 - 0 (25 - 22, 25 - 22, 25 - 20), iniziando così al meglio l'avventura nel girone che include anche l'Italia di ...

Su Sky Sport i tornei di Qualificazione Olimpica Parigi 2024 del volley femminile (16-24 settembre 2023) e maschile (30 settembre-8 ottobre 2023).– Poco prima dei ragazzi, per una singolare coincidenza del fato proprio in Polonia, giocheranno anche le azzurre di Davide Mazzanti. È quanto meno bislacco che a livello di calendari internazionali n ...