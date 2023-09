Preolimpico di Volley Femminile | l’Italia vince con la Corea del Sud all’esordio

(Di sabato 16 settembre 2023) Lodz – Comincia benissimo il cammino deldelal Torneo, in svolgimento a Lodz in Polonia. La Nazionale di Capitan Sylla e Coach Mazzanti ha superato ladel Sud con il risultato di 3-0 (25-11; 25-20; 25-17), conquistando una preziosissima vittoria nella prima giornata di gare nella Pool C. Domani saranno ancora in campo le Azzurre. Alle 20,45affronterà la Slovenia del commissario tecnico italiano Marco Bonitta. A Lodz saranno in programma sette partite. Il racconto della partita, il tabellino, le interviste e il calendario della competizione (feder.it) La Cronaca – Per l’esordio all’Atlas Arena di Lodz con ladel Sud Mazzanti sceglie il sestetto con Bosio in regia e Antropova in ...

Buona la prima per l' Italia di Mazzanti, che debutta con un netto successo ai danni della Corea del Sud nel torneodifemminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Dopo il quarto posto agli Europei, le azzurre sono tornate in campo per provare a centrare un grande ...La diretta testuale live di Italia - Corea del Sud , partita della Pool C del torneodifemminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo il quarto posto agli Europei, tornano in campo per provare a ...Tutto facile per la Polonia, che nella prima gara del torneodifemminile 2023 si aggiudica l'incontro per 3 - 0 contro la Slovenia . Davanti al proprio pubblico dell'Atlas Arena di Lodz le ragazze allenate dall'italiano Stefano Lavarini ...La diretta testuale live di Polonia - Slovenia , partita della Pool C del torneodifemminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le polacche allenate dall'italiano Stefano Lavarini scendono in campo davanti al proprio pubblico ...

Volley femminile, oggi il preolimpico Italia-Corea del Sud. Orario e dove vederlo Quotidiano Sportivo

LIVE Italia-Corea del Sud, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: subito un'avversaria da non sottovalutare. Si comincia alle 20.45 OA Sport

Nella prima giornata della Pool C del Preolimpico di volley femminile, scattato oggi a Lodz (Polonia), l’Italia ha superato la Corea del Sud per 3-0 (25-11, 25-20, 25-17). Nel girone unico ad otto ...Inizia con un successo il torneo di qualificazione olimpica della nazionale italiana femminile di pallavolo. (ANSA) ...L'Italia ha esordito con una bella vittoria nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Corea del Sud per 3- ...