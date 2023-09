Leggi Anche Strega 2023: ila Ada d'Adamo, morta dopo essere entrata nella dozzina dei selezionati Leggi Anche, trionfa la faina del giovane Bernardo Zannoni 'Sono stata travolta da questo libro come un fiume. Ho la sensazione che queste donne mi abbiano portata a spalla fino qui, su questo ...Benedetta Tobagi con 'La Resistenza delle donne' (Einaudi) ha vinto il, giunto alla 61esima edizione. Il libro ridà voce e volto a una 'metà della Storia partigiana' a lungo silenziata, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi. 'Ho voluto ...... a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi (dall'inviato Paolo Martini) Benedetta Tobagi con "La Resistenza delle donne" (Einaudi) ha vinto il, giunto alla 61esima ...- - > La cerimonia del: Benedetta Tobagi è la vincitrice con il libro 'La Resistenza delle donne' (Einaudi) . Benedetta Tobagi con "La Resistenza delle donne" (Einaudi) ha vinto il, giunto ...

Benedetta Tobagi vince il Premio Campiello 2023 Corriere della Sera

Premio Campiello, con 90 voti vince Benedetta Tobagi TGCOM

Benedetta Tobagi con "La Resistenza delle donne" ha vinto con 90 voti la 61esima edizione del Premio Campiello. I voti espressi sono stati 288 su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi.insieme agli altri finalisti del Premio Campiello, la scorsa primavera in occasione dell’annuncio della rosa di finalisti (Foto di archivio) Ha 21 anni ed è comasca la vincitrice dell’edizione di ...Benedetta Tobagi vince la 61/ma edizione del Premio Campiello con La Resistenza delle donne (Einaudi). 288 voti su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi. Al secondo posto Silvia Ballest ...