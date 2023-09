Premier League 2023 2024 | il Brighton di De Zerbi batte il Manchester United | City e Tottenham di rimonta

(Di sabato 16 settembre 2023) Pomeriggio ricco di emozioni nella quinta giornata di. Al London Stadium ilribalta il West Ham e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno, scavalcando nuovamente il Liverpool. La squadra di Guardiola, al rientro dopo l’operazione alla schiena, finisce sotto per effetto del gol di Ward-Prowse nel primo tempo, ma nella ripresa con Doku, Bernardo Silva e il solito Haaland completa unacomplicata e trova la quinta vittoria su cinque in campionato. Arriva la terza sconfitta invece per i cugini del, travolti a Old Trafford dal sempre più splendidodi Roberto De. L’allenatore italiano vola al terzo posto della ...

5 Via anche alla quinta giornata di. Si parte con Wolverhampton - Liverpool alle 13.30, a seguire cinque partite alle 16: Fulham - Luton, Aston Villa - Crystal Palace, Manchester United - Brighton, Tottenham - Sheffield ...WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - La quinta giornata disi apre con il Liverpool momentaneamente in testa dopo aver battuto in rimonta il Wolverhampton per 3 - 1 .Jurgen Klopp può sorridere dopo la vittoria del suo Liverpool che sale momentaneamente in testa alla. Ad infastidirlo, però, è stata la conferenza stampa e in particolare una domanda di un giornalista , alla quale il tecnico tedesco ha evitato di rispondere , sfogandosi con i ...Lo sanno bene le squadre inglesi della, scalzate (ancora parzialmente) dal monopolio delle trattative e, al contempo, depredate di alcuni pezzi pregiatissimi che hanno scritto la ...

Manchester United - Brighton Hove Albion 1-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata di Premier League 2023/24.Il Brighton ha battuto 3-1 il Manchester United. La squadra di De Zerbi ha giocato una partita meravigliosa. Dopo il terzo gol del Brighton molti tifosi Red Devils, assai delusi, hanno lasciato lo ...