Premiata ditta Vlahovic-Chiesa | Juventus-Lazio 3-1

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 settembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – In attesa di vedere cosa faranno le dirette concorrenti alle zone alte della classifica, lasi è portata in testa al campionato di Serie A. Nel pomeriggio, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno superato all'Allianz Stadium di Torino laper 3-1. Terza vittoria consecutiva in casa contro i biancocelesti per la Vecchia Signora tra campionato e Coppa Italia dopo le due della passata stagione.che invece ha incassato la terza sconfitta in quattro turni non riuscendo a dare continuità dopo la vittoria prima della sosta arrivata in casa del Napoli.in vantaggio al 10? con la terza rete stagionale di. Imbeccato da un traversone dalla destra di Locatelli, l'attaccante serbo ha battuto di prima intenzione trafiggendo Provedel sul primo palo. Dopo aver ...