Precipita un aereo delle Frecce Tricolori | morta una bambina

Leggi su 361magazine

(Di sabato 16 settembre 2023) di 5 anni, grave il fratellino di 9. Ustionati i genitori e il pilota Unto a San Francesco al Campo nei pressi di Caselle, a Torino, durante le prove di volo in vista dell’esibizione in programma domani in occasione del centenario dell’aeronautica militare. Nell’impatto il velivolo si è incendiato. La scena è stata ripresa e postata sui social. Si vede l’perdere quota e il pilota lanciarsi poco prima dell’impatto. Spaventoso incidentea Caselle presso l’Aero Club di Torino durante l’esibizione per i 100 anni dell’Aeronautica Militare Italiana. Pare che i piloti siano illesi. (credit @JamesLucasIT @ON8CB) pic.twitter.com/QKiLP9xXp3 — Leonardo Gallo (@LeonhardHahn) ...