Precedenti Inter-Milan | a caccia di un 5 5 storico | c’è già un record

(Di sabato 16 settembre 2023)si giocherà alle ore 18 e inon hanno mai visto una stracittadina ripetersi per cinque volte nello stesso anno solare. È già però una partita da. I– Quello di oggi sarà il derbynumero 117 in casa. Presenta già un: è la prima volta nella storia che si giocano cinque stracittadine in un anno solare. Superati il 1946, quando i rossoneri ne vinsero tre e i nerazzurri uno, 1958 (tre pareggi e un successoista), 1968 (due pareggi e due sconfitte), 1972 (tre sconfitte e un pareggio), 1974 (tre vittorie e un pareggio), 1975 (tre sconfitte e un pareggio), 1985 e 1993 (due pareggi e due sconfitte), 1994 (una vittoria, una sconfitta e due pareggi), 1998 (due vittorie, un pareggio ...

Il Milan ha bene impressionato in queste prime partite, così come l'. Arriva alla quarta ... Ma inon vincono la partita" . Il pericolo numeri uno e le scelte Rafael Leao è sicuramente ...quattro sono stati vinti tutti dall'. Perciò, per la legge dei grandi numeri, il tabù della sconfitta del Milan potrebbe essere sfatato . Poi c'è un altro dato, veramente ...... lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano sarà pronto ad abbracciaree Milan , al primo incrocio tra le formazioni meneghine. La quinta stracittadina dell'anno - ivedono ...Sono orgoglioso di aver vinto i 4 derby dello scorso, di aver dato una gioia ai nostri tifosi, ma sappiamo che in campo non vanno i. Andrannoe Milan, in questo momento in testa alla ...

Inter contro Milan, gli ultimi precedenti dicono 4-0: è già accaduto nella storia, ma la manita... Fcinternews.it

Inter, S.Inzaghi: "I derby dell'anno scorso I precedenti non vanno in campo" Milan News

Luca Pellegrini, esterno della Lazio, alla vigilia della sfida contro la Juventus, società dalla quale è arrivato in biancoceleste ...Tifano tutti per il pareggio. Tutti, eccetto interisti e milanisti, ovvio. Ma chi insegue - cioé Juventus, Napoli, Atalanta e Lazio - vorrebbero che il derby finisse pari. E il perché non va di certo ...La compagine allenata da Simone Inzaghi a differenza di quella di Stefano Pioli non ha ancora incassato gol, al "2-0" ottenuto al " Meazza " contro il Monza hanno fatto seguito il "2-0" di Cagliari e ...