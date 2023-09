Posticipi la sveglia ogni giorno? Corri rischi enormi | cosa rivela il neurologo

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 16 settembre 2023) Non fare mai più questo gesto: isono gravi ed i medici lanciano l’allarme. Eccosuccede al tuo corpo. Il suono dellaè davvero terribile perché ci ricorda che ancora una volta dobbiamo andare al lavoro. Mentre siamo immersi nel nostro sonno questo suono gracchiante ci riporta alla dura realtà fatta di fatica e di impegni. La tentazione di posticipare laè veramente forte e quindi la maggior parte di noi preme la funzione snooze per 10 minuti. D’altra parte dormire 10 minuti in più non ci può fare male e anzi magari ci farà andare al lavoro anche con un po’ di carica extra. Almeno questo è quello che pensiamo noi. Si corrono deinel posticipare la– grantennistoscana.itMa poi puntualmente ecco che lasuona di nuovo e ...