Postecoglou già da record al Tottenham | miglior inizio di sempre per gli Spurs

(Di sabato 16 settembre 2023) Tredici punti in 5 giornate di Premier League, con gli ultimi tre ottenuto al 98' e 100' del match contro lo Sheffield United, per il...

Ed inveceha accantonato in fretta il recente passato del club , dimostrando di aver ... è vero, ma i presupposti per una vittoria rotonda del Tottenham, che due settimane fa ha...La fluidità tattica è un'altra caratteristica distintiva di, anche perché si tratta di un allenatore che vuole lasciare libertà espressiva ai giocatori: "Nel calcio di oggi è fondamentale ...Sono stati abbandonati da Angein panchina ma hanno confermato molto del solito zoccolo duro delle scorse stagioni. Mina vagante. Girone F - Milan : Il primo ex èservito: Gianluigi ...... subita ai rigori contro il Fulham, ha turbato l'atmosfera in casa Tottenham, dopo che l'ottimo avvio in campionato avevafatto scoppiare l'amore tra i tifosi e il nuovo tecnico Ange. ...

Postecoglou già nella storia del Tottenham: miglior avvio di sempre in Premier League TUTTO mercato WEB