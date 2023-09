Polonia campione europea di pallavolo | Italia piegata 3-0

(Di sabato 16 settembre 2023) AGI - Lasi prende la sua vendetta e scalza l'dal trono d'Europa. In un PalaEur con 11.300 spettatori (record d'incasso), sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri non riescono a bissare il trionfo di due anni fa a Katowice e cedono lo scettro continentale alla squadra guidata da Nikola Grbic. Per laè il secondo Europeo dopo quello vinto nel 2009, ma è anche la rivincita sugli azzurri di Fefé De Giorgi a 12 mesi dalla finale mondiale persa sempre a Katowice. Le lacrime davanti al proprio pubblico stavolta sono azzurre: 3-0 il finale di Roma, con parziali di 25-20, 25-21, 25-23 a favore dei polacchi. In questo 2023 le due nazionali si erano già affrontate due volte, la prima a giugno a Rotterdam nella Volleyball Nations League - successo dellache poi ...

