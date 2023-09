Politano salva il Napoli! Il Genoa si illude e poi pareggia

(Di sabato 16 settembre 2023) Termina 2-2 la sfida trae Milan giocata al Marassi. Bani e Retegui illudono i rossoblù, poi però Matteo. Trova il gol del pareggio a pochi minuti dalla fine. PAREGGIO ROCAMBOLESCO – Un grandequello visto in casa contro il Napoli campione d’Italia. I rossoblù allenati da Alberto Gilardino passano in vantaggio dopo 40? grazie alla rete di Matteo Bani, dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo arriva anche il gol del raddoppio con Mateo Retegui all’interno dell’area. Ma il Napoli rialza la testa gli ultimi quindici minuti di gioco: prima Giacomo Raspadori accorcia le distanze con il sinistro di potenza, poi Matteoall’85’ calcia di prima intenzione in porta sull’assist di Piotr Zielinksi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

La prima volta nel 2016 vincendo in casa con 1 rete di. Una partita che ricordano in .../ Stampa... coglie due pali, assedia nella ripresa la difesa del Grifone che cade al 79 con. Nei ... Stesso risultato il 1° novembre 2015: tra i rossoblu eccezionale prestazione di Perin chepiù ...Ha ingaggiato e lanciato talenti come Lorenzo Pellegrini, Frattesi,, Duncan e Scamacca .../ StampaAl 19' risponde ancora la Macedonia su un errore di, c'è la ripartenza di Alioski cross e ... ma colpisce il palo cheDimitrievski. Un minuto dopo ancora su corner girata di destro di ...

Il Napoli riprende il Genoa: 2-2 a Marassi Sky Sport

Il Napoli evita la sconfitta: Raspadori e Politano agganciano il ... Sport Fanpage

Il giocatore georgiano è apparso abbastanza infastidito dal cambio di Garcia operato nel finale di Genoa-Napoli.Meret 6 - Bravo su un tiro velenoso di Retegui che gli rimbalza proprio davanti. Sfortunato nella carambola con Ostigard sull’uscita che porta al 2-0 del Genoa. Di Lorenzo 6 - Sempre ...E invece no. Il rigore in movimento di Politano che trova il piedino di Alioski a una manciata ... che si difende con due linee di cinque e prova a chiudere tutti gli spazi, salvo partire in ...