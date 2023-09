Pistocchi | «Inter travolgente Sconfitta imbarazzante e durissima»

(Di sabato 16 settembre 2023) Il 5-1 di-Milan è sicuramente un risultato che sarà ricordato ancora a lungo. Nel commentare la gara, Mauriziosu Twitter ha sottolineato la grande prestazione dei nerazzurri. TRAVOLGENTI – Questo il pensiero di Mauriziosu-Milan, gara terminata 5-1: “Il derby finisce in un disastro per il Milan, con l’che segna 5 gol travolgendo i rossoneri in tutte le zone del campo. Distratti in difesa, inconcludenti in attacco, gli uomini di Pioli perdono tutti i duelli. Inzaghi infligge una, la quinta consecutiva“.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Maurizio, giornalista, condivide su Twitter il suo pensiero in merito alla griglia Scudetto per il ... 1 fila : NapoliMilan : il Napoli campione in carica è e rimane in pole, anche se ...Sulla carta, sorteggio molto favorevole per il #Napoli, più complicato per l'#, e girone abbastanza facile per la #Lazio". Questo il commento tramite Twitter del collega Maurizio. ...Maurizioha parlato anche del trasferimento di Cuadrado dalla Juventus all'In chiusuraè tornato a commentare il passaggio di Juan Cuadrado all', accasatosi in ...Milan -attacca il moviolista Calvarese . Milan -, bufera su arbitro e commento . Milan -, Ambrosini nel mirino dei tifosi . Milan -attacca il ...

Inter Milan, Pistocchi gela i rossoneri: «Sconfitta imbarazzante» Milan News 24

Pistocchi: “Italia, che disagio i fischi a Donnarumma. Pessima immagine” fcinter1908

Maurizio Pistocchi, sul proprio profilo Twitter, ha analizzato così il derby: «Il derby finisce in un disastro per il Milan : l’Inter segna 5 gol, travolgendo i rossoneri in tutte le zone del campo.Interessanti considerazioni del noto giornalista ed opinionista Maurizio Pistocchi affidate ai microfoni di Radio Fuori Campo.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...