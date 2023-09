Pisa | bimbo di 4 anni cade dal secondo piano | è grave

(Di sabato 16 settembre 2023) Ricoverato in codice rosso, è in prognosi riservata Un bambino di 4si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere caduto daldi un’abitazione nel centro storico di Castelfranco di Sotto in provincia di. Ildi origine senegalese,una prima ricostruzione, si trovava in casa con il fratello più piccolo di 3, mentre i genitori erano assenti: il padre era da poco uscito e la madre era al lavoro. Il bambino sarebbe montato sopra una sedia vicino alla finestra e poi, sporgendosi, sarebbe caduto battendo la testa sulla strada. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale Meyer. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

(Di sabato 16 settembre 2023) Ricoverato in codice rosso, è in prognosi riservata Un bambino di 4si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere caduto daldi un'abitazione nel centro storico di Castelfranco di Sotto in provincia di. Ildi origine senegalese,una prima ricostruzione, si trovava in casa con il fratello più piccolo di 3, mentre i genitori erano assenti: il padre era da poco uscito e la madre era al lavoro. Il bambino sarebbe montato sopra una sedia vicino alla finestra e poi, sporgendosi, sarebbe caduto battendo la testa sulla strada. E' stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso con l'elicottero Pegaso all'ospedale Meyer.

CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA) – L'incidente è accaduto nel pomeriggio di oggi, 16 settembre 2023, a Castelfranco di Sotto (Pisa). Un bambino di 4 anni è caduto dal secondo piano di un'abitazione nel centro storico.