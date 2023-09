Pioli | «Non ci saranno molte occasioni | dovremo sfruttare quelle che ci capitano»

(Di sabato 16 settembre 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del derby contro l’Inter E’ riuscito a trasferire la sua sicurezza ai giocatori? «Non c’è bisogno, i ragazzi sanno quello che devono fare.giocare una partita di alto livello per uscire dal campo soddisfatti». Come si fa gol a una squadra che ancora non ne ha subito neanche uno? «Giochiamo contro una squadra molto organizzata,leperché non credo che ce netante» Come dovrà essere coperto chi sta dietro gli attaccanti? «La fase difensiva dipende dal lavoro di tutta la squadra e dall’intensità di chi gioca davanti.essere corti, perché conosciamo le qualità e le caratteristiche degli avversari». L'articolo ilNapolista.

