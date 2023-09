Pioli | incubo derby | spavaldo in conferenza stampa | disastroso in panchina

(Di sabato 16 settembre 2023) Stefanonon riesce a sfatare il tabùe diventa il primo allenatore della storia a perderne ben cinque di fila. A nulla è servito interrompere il digiuno di gol contro i cugini che durava da oltre un anno, visto che Maignan ha dovuto raccogliere la palla in fondo al sacco ben 5 volte e il Milan è stato travolto dall’Inter in una maniera che si potrebbe definire quasi inaccettabile. Sia perché le prime tre giornate non avevano evidenziato una differenza così ampia, sia perché i rossoneri hanno investito molto in estate e ci si aspettava quantomeno che il gap fosse minore. Ciò che la maggior parte dei tifosi non ha perdonato a Stefanoè stata la spavalderia mostrata nelladi venerdì visto che poi in campo si è assistito a tutto il contrario, ovvero un dominio ...

Stefano(LaPresse) - Calciomercato.itSandro Tonali potrebbe saltare la prima partita da ex al 'Meazza' dove già martedì ha dovuto alzare bandiera bianca in occasione della sfida tra Italia e ......rovescia per l'atteso derby di Milano tra l 'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano. ... 2) Un derby tennistico L' 11 maggio del 2001 sarà ricordato per sempre come undai tifosi ...Non è un derby come gli altri. Per Stefanoquello di domani pomeriggio è l'occasione per uscire da un. Non c'entra solo lo scontro diretto al vertice con i cugini, il problema sono i fantasmi che vede il tecnico rossonero ...ha detto queste parole in un'intervista a Sky Sport . Era il 21 luglio, nemmeno due mesi fa: il giugno daera distante appena tre settimane eppure nessuno ci pensava già più. Potenza del ...

È un’Inter perfetta. Per la quinta volta in questo 2023 annienta il Milan e vola via in classifica con quattro vittorie su quattro. Segnano Mkhitaryan (doppietta), ...Thiaw avrà gli incubi C’è poi chi fa i complimenti ad Ausilio per aver ... vedere un giocatore così è solo una soddisfazione enorme…” I tifosi rossoneri si scagliano contro Pioli: “Vai all’inferno” ...Inter e Milan si sfidano per la prima volta nella storia da capoliste prima di riaffacciarsi alla Champions: non è decisiva per lo scudetto, ma ...