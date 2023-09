Pioli | «Eravamo in partita fino al 3-1 Si può fare meglio»

(Di sabato 16 settembre 2023) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN nel postdi Inter-Milan. Qual è stato il peccato originale di questo derby? L’approccio? “Aver preso i gol nei momenti in cui sembrava che potessimo rimettere a posto le cose. Anche il secondo gol. È brutto per come l’abbiamo preso. Avevamo palla noi… non credo che abbiamo sbagliato tantissimi passaggi, abbiamo avuto una discreta qualità. Sulle ripartenze siamo stati disattenti ed è stata così un po’ tutta la. Anche quando abbiamo accorciato meritatamente perché lala stavamo facendo noi… Il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Non deve succedere, è una situazione su cui lavoreremo perché dispiace perdere il derby in modo così importante.inal 3-1. Si può...

Dispiace perdere il derby, ma eravamo in partita fino al terzo gol. L'Inter in alcune occasioni è ... Lo ha dichiarato il tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di DAZN dopo il ko nel derby contro ...

Stefano Pioli è entrato nella storia, ma dalla parte sbagliata. Non era mai accaduto che il Milan perdesse cinque derby consecutivi: l'ultimo è quello che ha fatto più male… (ANSA) - MILANO, 16 SET - La dirigenza rossonera è andata negli spogliatoi del Milan dopo il ko per 5-1 con l'Inter. Lo conferma anche Stefano Pioli: "C'era, per stringersi ..."