Pioggia e temporali in arrivo | poi torna l' estate

(Di sabato 16 settembre 2023) Quello appena iniziato sarà un fine settimana a due facce per quanto riguarda le previsioni meteo. Il maltempo è arrivato sull'Italia interessando in particolar modo il Nord con piogge e, e oggi, sabato 16 settembre, scatta l'allerta meteo gialla in quattro regioni. A diramarla è la...

...giustificazioni perché idei mesi scorsi erano completamente di un'altra entità". Così l'On. di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, sui diversi alberi caduti in città dopo la...I danni deie nubifragi del 15 settembre Fa ancora paura lanel Milanese e non solo, dopo i recenti nubifragi che hanno causato danni ingentissimi al capoluogo lombardo. Nella ...... ieri mattina, al ticchettio delle prime gocce disi sono affacciati alla finestra e di ... "Purtroppo per gli abitanti di San Benedetto i timori per l'esito dei primisi sono rivelati ...Un nucleo instabile muove verso la Liguria determinando un'intensificazione della nuvolosità ed alcune precipitazioni durante la giornata di oggi, sabato 16 settembre 2023. Domenica variabilità e ...

Temporale e pioggia a Milano, oggi: esonda il Seveso. Tram deviati, una donna bloccata in auto nel sottopasso allagato Corriere Milano

Saronno, violenti temporali nella notte: previsti 14 millimetri di pioggia prima di mezzogiorno ilSaronno

FOGGIA - Dai temporali di oggi al ritorno del caldo estivo. Sarà 'ribaltone' meteo sull'Italia, con l'arrivo dell'ultima domenica d'estate ...3 di settembre) raggiungerà e attraverserà le regioni centro-settentrionali portando altre piogge o temporali per lo più concentrati tra il Nord-Ovest, l’Emilia e parte del Centro. Pressione ancora ...Meteo nuvoloso, con schiarite, è previsto per tutta la giornata. Ma non si escludono temporali. A Roma oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. temporanea attenuazione della nuvolosità ...