Piantedosi | Salvini sui migranti avrebbe fatto meglio?

(Di sabato 16 settembre 2023) Il ministro dell'Interno, intervistato dal Corriere della Sera, traccia le misure anticipate dalla premier Meloni: "Vanno rafforzati gli strumenti normativi per affrontare alcuni problemi legati all’immigrazione irregolare: i falsi minori non accompagnati, i cpr da aumentare, le norme per agevolare il rimpatrio di chi ha commesso reati"

Mentre gli sbarchi aumentano e Lampedusa attraversa una fase di forte difficoltà, il ministro dell'Interno, Matteo, approfitta di una intervista al Corriere della Sera per chiedere responsabilità da parte di tutti nella gestione di un momento che reputa eccezionale. "L'immigrazione irregolare - afferma -...... in foto con la premier, Giorgia Meloni, con il ministro dell'Interno, Matteo, e con i ... diceva a chi scrive un familiare della famiglia criminale nel 2019 quandoprometteva ...Governare il presente", con il ministro dell'Interno Matteo, Davide Faraone, Maria ... In contemporanea con Matteoche parlerà con Marine Le Pen da Pontida. Perché questa di Santa ...Governare il presente ", con il ministro dell'Interno Matteo, Davide Faraone, Maria ... In contemporanea con Matteoche parlerà con Marine Le Pen da Pontida. Perché questa di Santa ...

Migranti Lampedusa, linea dura della Lega: centri espulsioni in ogni regione e accordi con la Tunisia ilmessaggero.it

Migranti: Piantedosi, "Basta miopi calcoli politici" AGI - Agenzia Italia

Governare il presente”, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Davide Faraone ... In contemporanea con Matteo Salvini che parlerà con Marine Le Pen da Pontida. Perché questa di Santa Severa è ...Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, quasi lo annuncia: “È possibile che già lunedì il cdm vari nuovi provvedimenti sull’immigrazione”. Palazzo Chigi smentisce: “Lunedì, prima del cdm, ...Salvini torna a picchiare duro sull'invasione per sottolineare i flop di Meloni e Piantedosi. Ma spara numeri da ...