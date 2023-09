Pergolettese-Renate oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

...30 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Mantova vs Pro Sesto diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Fabio Frabetti Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone A:vs...(sabato 16 settembre ore 20.45). Triestina - Pro Vercelli (sabato 16 settembre ore 20.45). Pro Patria - Arzignano (domenica 17 settembre ore 16.15). Alessandria - Padova (......Lumezzane - Atalanta U23 Virtus Verona - Triestina Albinoleffe -Spal - Sestri Levante Pro Vercelli - Juventus Next Gen Novara - Fiorenzuola Carrarese - Pontedera Alessandria -......ALBINOLEFFE -Gruppo 2 Gara P8 SPAL - SESTRI LEVANTE Gara P9 PRO VERCELLI - JUVENTUS NEXT GEN Gara P10 NOVARA - FIORENZUOLA Gara P11 CARRARESE - PONTEDERA Gara P12 ALESSANDRIA -...

Pergolettese-Renate punti pesanti nel derby il Resto del Carlino

Nerazzurri di rabbia. Renate, voglia di riscatto Quotidiano Sportivo

Impegno casalingo per la Pergolettese che alle 18,30 ospita allo stadio Voltini il forte Renate in uno dei tanti derby lombardi in programma in questo girone A. La formazione cremasca cerca un risulta ...Oggi a Crema la classica della C lombarda contro la Pergolettese. Brianzoli in campo dopo la beffa con Vercelli: "Sapremo essere all’altezza". Renate e Pergolettese, che si affrontano alle 18.30 a ...Dove vedere le partite di calcio odierne in tv e streaming gratis di oggi sabato 16 settembre 2023, dove spiccano i tre anticipi della 4a giornata di Serie A: ...