Perché “Io Capitano” e “Le mie poesie…” sono i film da vedere in sala nel weekend

(Di sabato 16 settembre 2023) Il viaggio – tra realtà e sogno – di due giovani migranti dal Senegal fino all’Italia. E ancora la poesia, i pensieri, la vita e il sentire fuori dagli schemi di Patrizia Cavalli. Per noii dueda non perdere inquesto: Iodi Matteo Garrone, premiato a Venezia per la miglior regia e il migliore attore esordiente (Seydou Sarr), e Le mie poesie non cambieranno il mondo di Annalena Benini e Francesco Piccolo. Mentre agli appassionati di streaming suggeriamo il classico Hollywood Party di Blake Edwards (su Prime Video). #CosaNel#AlCinema #Ine #InStreaming Seydou Sarr in “Io” di ...

