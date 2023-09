Pazienza | “La squadra è carica e vogliosa di riscatto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“È palese che mi ritrovo ad allenare unaimportante, con valori importanti, ma adesso quei valori vanno riportati in campo. È questo ciò che ho chiesto allae ai ragazzi nello spogliatoio”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Michelealla vigilia della gara interna contro il Foggia. “Ci sono giocatori che hanno lavorato in un modo con le precedenti squadre e chi invece è un po’ indietro perché ha lavorato meno – sottolinea il trainer di San Severo – Nel più breve tempo possibile, l’obiettivo è portarli tutti alla stessa condizione, portarli al massimo. La pressione, chiaramente è altissima. Cercherò di attingere al mio passato da calciatore, anche se non è la stessa cosa, perché è un modo completamente diverso di vivere le situazioni“. “Lac’arriva con ...