Patto stabilità | Gentiloni vede positiva disponibilità al compromesso

Sulla riforma deldie di crescita all'Ecofin informale "ho visto una consapevolezza e un gran lavoro della presenza spagnola", assieme a "una disponibilità di tutti i paesi a intensificare e ad avere ...Registrazione audio di "Dichiarazioni del Commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni su Ecofin e sudi", registrato a Santiago De Compostela sabato 16 settembre 2023 alle 13:06. Sono intervenuti: Paolo Gentiloni Silveri (commissario europeo agli Affari economici).Se gli stati membri chiedono modifiche o correzioni, "la proposta della Commissione è aperta", adi "non cambiare l'equilibrio" tra "l'obiettivo della sostenibilità finanziaria e quello di ...... in corso a Santiago de Compostela, c'è il tema della riforma deldi, l'accordo tra i paesi membri che fissa l e regole comuni per i conti pubblici : attualmente, una differenza tra ...

Presidenza Ue: «Sul Patto di stabilità è ora di arrivare ai compromessi. Nuove regole da gennaio» Il Sole 24 ORE