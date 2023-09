Patto anti-inciucio Retroscena | la mossa di Salvini | come neutralizza le trappole

(Di sabato 16 settembre 2023) La novità più grande “arriverà in aereo direttamente dalla Francia”, spiega Matteo. E sarà Marine Le Pen. Un inedito per il raduno di Pontida, dove la celebrazione identitaria non ha mai lasciato spazio alla presenza di ospiti. Ma la stagione politica che è appena cominciata culminerà con il voto europeo. E di fatto la Lega apre proprio sul “sacro pratone” la lunga campagna che terminerà con le urne nella primavera 2024. L'obiettivo è chiaro: cambiare gli equilibri all'interno della maggioranza. O, perlomeno, ridurre le distanze da Fratelli d'Italia che, un anno fa, si è imposto nettamente sugli alleati del centrodestra. L'altra missione è promuovere un'idea diversa d'Europa. Che rompa il consociativismo popolari-socialisti e che dia più voce ai gruppi che a Strasburgo, in questa legislatura, sono rimasti marginali. Al secondo scopo è funzionale la presenza di ...

...con Rrahmani ( ma qui è stato favorito dalla sospensione della partita per gli striscioni- ... Ha fatto bene a non guardare Italia - Ucraina, adi sapere che esiste Raiplay (www.raiplay.it). ...... apprendiamo degli annunci governativi sul raggiungimento di un accordo con le imprese della distribuzione e dell'industria sul- inflazione, ma tardano a pervenire, però, delucidazioni ......allenteranno ildi non belligeranza per presidiare i rispettivi bacini elettorali. Da qui gli screzi più o meno sottotraccia di queste ore tra Lega e Fratelli d'Italia sulle politiche- ...... visto che il Partito Popolare Europeo sembra aver abbandonato il progetto di uncon i ... oltre a tutto su posizioni- sistema. Mi auguro che il messaggio insito nella scelta della Von del ...

Trimestre anti-inflazione. Patto con farmacisti: le indicazioni del ... Farmacista33

Urso: l’industria parteciperà al patto anti inflazione Il Sole 24 ORE

Una collaborazione strategica che punta a più obiettivi: economico – commerciali, tecnologico, per lo sfruttamento delle materie rare e militare. Se ufficialmente il patto non sarebbe stato siglato in ...Esce oggi il volume «La versione di Giorgia» (Rizzoli, intervista a cura di Alessandro Sallusti). Meloni racconta la sua parabola personale e politica e le sfide che ...Dopo l’adesione di commercianti, esercenti e grande distribuzione al patto anti inflazione, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ...