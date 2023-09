Patate cremose | cotte in forno e senza panna

Leggi su donnaup

(Di sabato 16 settembre 2023) Lesono così buone che esistono tantissime ricette da fare praticamente tutti i giorni nella propria cucina. Tuttavia sono sicura che la ricetta di questa pagina non l’avevi ancora sentita. In questa pagina puoi scoprire la ricetta delleda cuocere direttamente nel latte. Il risultato di questo piatto sorprenderà te per prima e si rivelerà un piatto di contorno così buono da farti leccare letteralmente i baffi. Questa ricetta super cremosa è facilissima da portare a termine e inoltre èolio e burro e questo significa che è un piatto super digeribile e leggero. Se vuoi rimanere in formarinunciare al gusto questo piatto è perfetto per te. Servi a tavola questo contorno die fallo assaggiare ad amici e parenti. Tutti ti faranno i complimenti per ...