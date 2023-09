(Di sabato 16 settembre 2023) Ogni tanto arriva un regista esordiente – si chiama Simone Bozzelli, classe 1994 – con lo sguardo giusto per il cinema (in questo caso, ottenuto dopo molti cortometraggi, gli studi alla Naba, Nuova accademia di Belle Arti e al Centro Sperimentale – ora in attesa di nomine). E’ lo sguardo che trova attori senza esperienza ma perfetti per il ruolo. Per esempio Augusto Mario Russi, che nel film fa Agostino, animatore alle feste dei bambini che in un camper si sposta di cittadina in cittadina. E’ lo sguardo poco interessato al proprio ombelico ma impegnato a raccontare una storia, con uno sfondo originale e tradizionale al tempo stesso, che qui sfiora il circo nella sua forma più misera (“con i bambini è più facile”, dice Agostino, che punta sul passaparola tra le mamme). Potrebbe valere anche per il timido ventenne Yuri: un ragazzino che vive con la zia, e altri soffocanti parenti (si ...

Il giovane Simone Bozzelli ha talento. I suoi corti sono stati apprezzati ovunque: il bellissimo "J'ador" vinse la Sic a Venezia. Ora il debutto nel ...