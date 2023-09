Pat McAfee | ”Stare sul ring con Steve Austin e The Rock è stato come vivere un sogno per me”

(Di sabato 16 settembre 2023) L’ex commentatore WWE Patrecentemente ha avuto modo di raccontare quanto accaduto in passato (ed anche nel presente) suldella WWE. Avendo avuto a che fare con grandi nomi del calibro die Theha descritto tali eventi definendoli “undivenuto realtà“. A settembre dello scorso annoha fatto parte ai ESPN College GameDay, cosa che ha in un certo senso messo la parola fine alla sua carriera da commentatore in WWE. Ovviamente non sono mancate alcune sue apparizioni ai PLE del calibro di Royal Rumble 2023 e WrestleMania 39. Infine, i fan sono stati colti di sorpresa quandoha fatto l’apparizione a sorpresa durante l’ultima puntata di SmackDown. Lo show è incominciato ...

Pat McAfee ha rotto il silenzio dopo il segmento avuto con The Rock a SmackDown, affermando che è stato un sogno che si è avverato.L'episodio di Smackdown – che si svolgeva a Denver in Colorado – si è aperto con Pat MCAfee che faceva un discorso al pubblico, successivamente interrotto da Austin Theory, che gli ha detto che ...AJ Styles e Finn Balor si aggiudicano la copertina semplicemente perchè qualunque altra foto sarebbe spoiler. Inizio assurdo per questo episodio di SmackDown ...