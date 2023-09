Pastorale della Salute | iniziato il corso di formazione per operatori

(Di sabato 16 settembre 2023) Caserta. Presso la Biblioteca Diocesana, organizzato dall’Ufficiodiretto da don Antonello Giannotti, fortemente voluto dal Vescovo Pietro Lagnese, èildi base diperDiocesana. Mons. Lagnese nel ringraziare don Antonello con la sua equipe, ha messo in risalto come glipastorali siano vere e proprie sentinelle per la, sottolineando ai numerosi partecipanti come l’incontro con il malato non può che farci bene, infatti sicuramente riceviamo di più rispetto a quello che diamo, certamente il sacerdote – ha proseguito ...

Uno strumento ancora poco diffuso ma dal grande valore, come ci spiega il responsabile ... Se ci limitassimo solamente all'aspetto numerico e quantitativoquestione, infatti, sarebbe ...Così si legge nella Lettera ai cattolici dell'ArcidiocesiMadre di Dio a Mosca per l'anno2023 - 2024, firmata dall'arcivescovo Paolo Pezzi e da Nikolaj Dubinin, suo vescovo ausiliare....settembre Priorato di Saint - Pierre " mattino Due Giorni" del clero all'inizio dell'Anno... Impressione delle Stimmate Il Martirologio Romano al 17 settembre rievoca: "Sul monteVerna, ......in collaborazione con l'Ufficio diocesano diFamiliare e l'associazione "A. Mar. Lui.", inizierà alle ore 10.30, con la suggestiva "calata" del Sant'Anello nella omonima cappella...

Messina, la pastorale della strada e una rete per il bene Servizio Informazione Religiosa

Sostentamento dei sacerdoti, strumento di valore pastorale Avvenire

Questa domenica si celebra in tutta Italia la Giornata nazionale di sensibilizzazione alle offerte deducibili per i sacerdoti. Uno strumento ancora poco diffuso ma dal grande valore pastorale, come ci ...La strada diventa luogo della pastorale. Non servono manifestazioni eclatanti, ma abbiamo bisogno di quella prossimità e di quell’ascolto a cui Papa Francesco più volte ci richiama». Tante le storie ...Nuove nomine per l’Unità Pastorale “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti. Il vescovo della diocesi di ...