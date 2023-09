Partorisce durante lo sbarco a Lampedusa | il piccolo muore sulla motovedetta

(Di sabato 16 settembre 2023) Un dramma nel dramma, mentre l'emergenza migranti non accenna a placarsi. Una donna ha partoritodella Guardia costiera subito dopo il trasbordo in alto mare ma il nascituro è morto pochi istanti dopo il parto. È successo all'alba di oggi, sabato 16 settembre: il neonato è...

In 2.796 all'hotspot, oggi nuovi trasferimenti Di: Adnkronos In attesa dell'arrivo a Lampedusa, una donna ha partorito sulla motovedetta della Guardia costiera subito dopo il trasbordo in alto mare ma

