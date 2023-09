Paralizzato da 20 anni dopo un tuffo sceglie di morire in Svizzera | “Vivere non è un obbligo”

(Di sabato 16 settembre 2023) Davide Macciocco, 40, una vita trascorsa a Termoli, ha deciso dia Zurigo, dove era nato il 16 luglio 1983. E lo ha fatto. Ha deciso di andarsene con il suicidio assistito ieri, 15 settembre 2023. Una scelta difficile, maturata incomplicatil’incidente avvenuto nel 2003. Il 3 luglio di quell’anno alle 6 del mattino Davide si trovava in spiaggia con amici. Prima di rientrare a casauna notte in discoteca il gruppo decise di raggiungere il mare; Davide volle fare un ultimodal trabucco, una di quelle antiche macchine da pesca che costellano il litorale abruzzese e molisano. Da 6 metri d’altezza, con l’acqua profonda un metro e mezzo, Davide batté la testa, fratturandosi due vertebre cervicali. Quindi i soccorsi e il risveglio in ospedale a Termoli, poi ...

Davide Macciocco, 40 anni, una vita trascorsa a Termoli, ha deciso di morire a Zurigo, dove era nato il 16 luglio 1983. E lo ha fatto. Ha deciso di andarsene con il suicidio assistito ieri, 15 ...Il quarantenne di Termoli ha deciso di morire con il suicidio assistito lasciando una testimonianza di amore alla vita e di grande sofferenza, che interroga le coscienze ...Venti anni di fisioterapia, poi la decisione di dire basta alla ... "La presi abbastanza bene all'inizio, poi mi resi conto che di punto in bianco ero paralizzato dal collo in giù, su una sedia a ...