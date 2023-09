Papà rifiuta di sedersi vicino a moglie e figli in aereo | il motivo sconvolgente svelato sui social

(Di sabato 16 settembre 2023) Oggi Notizie Sei mai stato su uncon una famiglia rumorosa e hai pensato "Grazie a Dio non sono io"? E se quello che hai pensato fosse stato proprio il padre di quella famiglia? Questa è la storia di un padre che ha fatto molto discutere su TikTok, cercando di godersi un po' di relax durante un volo. Le vacanze sono sempre un momento di gioia e relax, ma a volte può essere difficile trovare un po' di pace quando si viaggia con la famiglia. Questo sembra essere il caso di un padre che ha deciso di prendersi un po' di tempo per sé durante il suo volo. La sua storia è diventata un argomento di discussione su TikTok. Un padre in vacanza causa dibattito su TikTok Tutto è iniziato quando un'altra passeggera ha iniziato a filmare la scena. La donna ha notato ladel padre alle prese con i bagagli e i bambini piccoli, mentre il padre era seduto ...

"Non il silenzio di chi rinuncia a parlare e denunciare, ma quello di chi, per la scelta dello stare nel suo territorio,le passerelle o gli inutili proclami. 'Beati i perseguitati a causa ...Ecco cosa dice il teologo di Bergoglio: " La Chiesail fideismo, difende il valore della ragione e la necessità del dialogo tra la fede e la ragione, che non sono in contraddizione. Ma ...... per la ragione che tutto quello che viene dopo il Concilio è dubbio Perché non accetta il Codice di Diritto canonico,la Professio Fidei, e insegna essere dubbio tutto il Magistero dopo il ...Diplomatici ucraini hanno insultato i dirigenti socialdemocratici tedeschi, diplomatici ucraini hanno insultato il governo israeliano perché sidi fornire armi a Kyiv, accusandolo di avere "...

Papà rifiuta il posto in aereo vicino a moglie e figli, smascherato sui social: «Lei dovrebbe chiedere il divo leggo.it