Papa Francesco abbraccia e ringrazia i carabinieri | “Quanto bisogno di legalità c’è oggi!”

(Di sabato 16 settembre 2023) Città del Vaticano – “La storia e il sacrificio del Vice Brigadiere D’Acquisto rappresentano un monito di grande attualità. A voi, che siete quotidianamente impegnati a servizio della giustizia e della– edic’è– vorrei dire che tutto questo trova la sua ragione e il suo fine ultimo nell’amore. La giustizia, infatti, non tende semplicemente a comminare delle pene a chi ha sbagliato, ma a ristabilire le persone nel segno del rispetto e del bene comune. È grande, in tal senso, la vostra missione. Vorrei dire che voisiete chiamati non solo a ‘fare il vostro dovere’, applicando regolamenti e procedure, ma a rendere più giusta e umana la società”. A ottant’anni dal sacrifico di Salvo D’Acquisto, piazza San Pietro si riempie di ...

Sono circa 32 mila in Italia i sacerdoti che - come evidenziato da- si dedicano agli altri. Per richiamare l'attenzione sulla loro missione, torna domani, domenica 17 settembre, la ...Con la sua direzione la rivista è stata più globale e molto vicina a. Padre Antonio Spadaro, gesuita, figura di grandi relazioni - alla presentazione del suo libro L'Atlante di ...... che partirà lunedì prossimo, 18 settembre con una conversazione speciale, in collegamento da remoto, tra il presidente Bill Clinton e. Costituitisi da pochi mesi come Corporation, i ...si rivolge agli ufficiali e militari dell'Arma dei Carabinieri nell'udienza in piazza San Pietro per gli 80 anni del sacrificio di Salvo d'Acquisto,il vicebrigadiere Medaglia d'Oro al ...

Papa Francesco ha nominato padre Andrea Lembo, originario della Diocesi ambrosiana, missionario del Pime in Giappone dal 2009, come nuovo vescovo ausiliare di Tokyo. Andrà ad affiancare nel suo ...I tre giovani finalisti parteciperanno parteciperanno al Concerto di Natale in Vaticano. Questa mattina l'udienza da Papa Francesco, presente per San Marino il Direttore degli Istituti Culturali Paolo ...di Antonio DANIELE Di ritorno dalla Cina, inviato da Papa Francesco per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, il ...