Palmeri | «Inter | nessuno ti pensava così forte! Ma occhio al Milan!»

(Di sabato 16 settembre 2023) Tancredisottolinea un aspetto che potrebbe impensierire l’nel derby contro il Milan. Poi traccia un bilancio sugli scontri diretti del recente passato. ATTENZIONE – Tancrediesprime la propria opinione sue Milan, che domani si affronterà in un attesissimo scontro diretto. Su Sportitalia, in collegamento da Milano, il giornalista dichiara: «Nonostante si possa pensare che il derby arrivi troppo presto, questo è già il momento giusto. Perchée Milan volano incontrastate sul campionato italiano. Negli ultimi quattro anni ogni volta vincere o perdere un derby ha influito sull’inerzia finale del girone. Simone Inzaghi e Stefano Pioli sicuramente tengono conto di questo. Il 2023 è stato particolarmente funesto per il Milan. È da capire quanto questa serie negativa possa ...

Si sofferma sul momento dell'Tancredinel suo editoriale per Linterista. Questi i passaggi principaliE' un pagellone sul mercato dopo la chiusura della finestra estiva l'editoriale di Tancrediper Sportitalia.com. Non mancano le sorprese. Questi i passaggi sulle big6.5 Mi calo l'elmetto sapendo già il plotone di esecuzione. L'ha comprato tanto e quasi sempre bene. Con ...Si sofferma sul mercato dell'Tancredinel suo editoriale per Linterista. Questi i passaggi principaliNe parla su twitter Tancrediche osserva Fioccano le reazioni: 'Il Chelsea sarà costretto a ... 'Secondo me Allegri non ha danneggiato l'anzi… la società è riuscita a rivoluzionare ...

Si avvicina l’atteso Inter-Milan. Sale l’eccitazione anche ad Appiano Gentile ... Anche da Appiano Gentile, come riporta Tancredi Palmeri, l’umore è alto. Secondo quanto afferma il giornalista di ...Tancredi Palmeri, ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha fatto il punto sull'Italia e sul campionato di Serie A.Il pensiero piccato del giornalista di Sportitalia su come si è sviluppato il dibattito attorno a quanto accaduto ieri al Meazza ...