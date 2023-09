Palmeri | «Inter-Milan | umiliazione storica Inzaghi capolavoro»

(Di sabato 16 settembre 2023) Tancredinon usa mezzi termini per definire il pesante 5-1 rifilato dall’alnel derby di questa sera. E, attraverso Twitter, elogia Simoneper il suo lavoro.– Senza giri di parole, Tancredielogia i nerazurri dopo il 5-1 del derby: “Con un’, l’smantella il castello di certezze costruito dal. Pioli aveva avuto anche una buona reazione nella ripresa, ma inaccettabile fare la regia con Calabria e Krunic.totale di“.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Si sofferma sul momento dell'Tancredinel suo editoriale per Linterista. Questi i passaggi principaliE' un pagellone sul mercato dopo la chiusura della finestra estiva l'editoriale di Tancrediper Sportitalia.com. Non mancano le sorprese. Questi i passaggi sulle big6.5 Mi calo l'elmetto sapendo già il plotone di esecuzione. L'ha comprato tanto e quasi sempre bene. Con ...Si sofferma sul mercato dell'Tancredinel suo editoriale per Linterista. Questi i passaggi principaliNe parla su twitter Tancrediche osserva Fioccano le reazioni: 'Il Chelsea sarà costretto a ... 'Secondo me Allegri non ha danneggiato l'anzi… la società è riuscita a rivoluzionare ...

Palmeri: “Inter, 20' di calcio post moderno e travolgente”. E poi elogia Thuram fcinter1908

Palmeri: "Inter, devi temere il Milan sovraritmo! Tomori, Pulisic, Leao..." Radio Rossonera

Tancredi Palmeri esalta la prestazione dell'Inter e di Thuram: nerazzurri avanti 2-0 all'intervallo contro il Milan ...Nel giorno dell’attesissimo derby Inter-Milan, il giornalista Tancredi Palmeri su SportItalia.com fa il punto su cosa aspettarsi dalla gara. Affermando di come arrivi proprio nel momento giusto AL MOM ...Tancredi Palmeri sottolinea un aspetto che potrebbe impensierire l’Inter nel derby contro il Milan. Poi traccia un bilancio sugli scontri diretti del recente passato.