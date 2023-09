Pallavolo | l’Italia perde la finale degli Europei | il titolo va alla Polonia | che vince per 3 set a 0

(Di sabato 16 settembre 2023) C’era anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad assisteredi. Al Palazzo dello sport di Roma, 10 mila spettatori hanno visto Italia econtendersi ildella competizione. Erano le due squadre favorite della vigilia, entrambe finaliste dell’ultimo Mondiale. Gli azzurri non sono riusciti a replicare il successo dell’edizione del 2021: l’ha spuntata lando per 3 set a 0. La medaglia di bronzo, invece, è andataSlovenia. La Nazionale, guidata da Fefè De Giorgi, ha giocato la sua dodicesimanella storia della competizione. Ed è stato l’86esimo confronto tra gli azzurri e i polacchi, che hanno vinto ...

