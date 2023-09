(Di sabato 16 settembre 2023) Un16ricco di gol ed emozioni. Lamaschile italiana, frae match della prima fase dell’Cup, ha offerto tantida mettere a referto. Ecco come sono andate le cose nel dettaglioRisultato incredibile della Teamnetwork Albatro che batte in casa 28-22 Sassari, così come, sempre fra le mura amiche il Fasano ha superato 39-31 lo Sparer Eppan. Poi tutte vittorie esterne: 20-32 del Cassano Magnago sul Secchia Rubiera, 28-30 del Bolzano in casa del Macagi Cingoli e di misura, 31-32, l’affermazione del Fasano nella tana del Carpi. La classifica aggiornata: Brixen 4 pti, Cassano Magnago 4, Conversano 4, Sidea Group Fasano 4, Raimond Ego Sassari 2, Teamnetwork Albatro 2, ...

... che prenderà parte al prossimo campionato diB, al via il prossimo 14 ottobre. Presso il ... antesignano della, che sin dagli Anni Ottanta ha, prima, insegnato la disciplina nelle ...... esordiranno Sabato 23 Settembre in terra abruzzese contro la Lions Teramo nel nuovo campionato Nazionale diA Silver, con dodici formazioni dell' intero stivale ai nastri di partenza. Prima di ...... avverrà anche la presentazione della squadra femminile didell'Associazione Sportiva Dilettantistica MATTroina Handball, che prenderà parte al prossimo campionato nazionale diA2. A ...L'esordio inA è già fissato per il prossimo 4 ottobre, quando il club emiliano sarà ... rugby, basket, volley, baseball,, calcetto, running); Merchandising official kit, articoli free ...

Pallamano, Serie A Gold e European Cup: i risultati di sabato 16 settembre OA Sport

Pallamano serie A Silver, il Cus Palermo è pronto e vuole stupire Sport Web Sicilia

Sorride la Teamnetwork Albatro che batte la Raimond Ego Sassari e davanti al pubblico amico della Palestra Acradina Pino Corso fa suo il derby delle isole nel match valido per la seconda giornata dell ...Tutto facile per l’Handball Erice che al suo esordio stagionale si impone nettamente sul Casalgrande Padana per 32-19 nella seconda giornata del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Le Arpie ...Il sette aretuseo sotto di 5 reti nei primi 30', nella ripresa grazie ad una grande difesa ha ripreso è superato i sardi vicecampioni d'Italia ...