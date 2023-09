Pallamano femminile | Serie A1 | Erice e Pontinia non sbagliano | Brixen si conferma

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) Anche AC Life Stylee Cassa Ruralevincono insieme aSüdtirol nella seconda giornata diA1 per quanto riguarda la regular season. Le siciliane e le laziali primeggiano con le altoatesine, provvisoriamente in vetta alla graduatoria assoluta in solitaria. La compagine di Bressanone ha dominato la scena per 39 a 20 contro Venplast Dossobuono, una dinamica simile adche davanti al proprio pubblico ha festeggiato per 39 a 19 sulle atlete del Casalgrande Padana. Vittorie in scioltezza anche per Cassa Ruralee per Cassano Magnago. Le prime si sono imposte per 37 a 20 contro Cellini Padova, mentre le atlete lombarde hanno convinto sul campo del Teramo chiudendo i sessanta minuti d’azione in campo con 4 lunghezze di vantaggio (22-26). Questo ...