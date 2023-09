Palermo | Mancuso | “Felice per il gol | l’importante è farsi trovare pronti”

Calcio 2023 - 2024 Serie B SquadraHa realizzato il primo gol in rosanero, una rete pesantissima che è valsa tre punti ad Ascoli: Leonardoha spaccato la partita, decidendo la gara al minuto 92. Una zampata da bomber ...Ascoli -0 - 1:fa esultare i rosanero . Pisa - Bari 1 - 1: Hemsley risponde a Beruatto . Cosenza - Sudtirol 2 - 2: emozioni a non finire . Lecco - Brescia 0 - 2: la decidono Borrelli ...Finale di gara al cardiopalma per ilche, al 92', riesce a strappare la vittoria sul campo dell 'Ascoli grazie al gol di Leonardo. Una vittoria estremamente importante per i rosanero di Eugenio Corini, che salgono a quota ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 ' Sono entrato per dare un po' di vivacità all'attacco ed è andata alla grande' . Festeggia Leonardo, attaccante del, dopo la prima rete in campionato realizzata ai danni dell'Ascoli. ' Indipendentemente dal fatto di giocare o meno, devi farti sempre trovare pronto - dicenel ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Fine settimane nel Piceno per Leonardo Mancuso. L'attaccante del Palermo nel pomeriggio ha firmato la vittoria dei siciliani allo stadio Del Duca contro l'Ascoli. Oggi pomeriggio il Palermo ha vinto 1 a 0 contro l'Ascoli grazie al gol al 90' di Mancuso. Marcatori: 90'+3' Mancuso (P). ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Giovane; Gnahoré (dal 90'+4' Millico), Di Tacchio (dal 73' Masini), Milanese (dal 73' Falzerano); Manzari (dal 56' ...