Pagelle qualifiche Gp Singapore 2023 | F1 | maestoso Sainz | ma c’è anche Leclerc Disastro Red Bull

F1, Gp di Singapore 2023: lein diretta Sainz e Leclerc davanti a tutti nelle libere Ferrari, meritocrazia al potere: tra Leclerc e Sainz decide la pista Ledi Monza: Sainz ...FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 Se lo scorso GP eravamo stati cinici, e scrivendo lea caldo ... MICHELE PIRRO - VOTO 5 Fa quello che deve fare, e bene, nelle libere e nellefa anche ...LA GRIGLIA DI PARTENZA COMPLETAGP SAN MARINO Jorge Martin, voto 10: Lo spagnolo è stato perfetto, dominando la Q2 e prendendosi una pole in maniera piuttosto netta. Decima pole in ...PEREZ 7 Rimedia alla sciatteria delle, e alle troppe prime file mancate. Ma è come il ripetente che memorizza il libro intero per il giorno dopo. Un vorrei ma non posso ripetuto all'...

JORGE MARTIN 10: nemmeno lui si sarebbe potuto immaginare un weekend più perfetto di questo. Giro da extraterrestre per la pole al sabato, poi lo spagnolo ...Martin non sbaglia nulla, week end perfetto (qualifica da record, doppia vittoria tra Sprint e Gran premio), ma l’impresa la firma la coppia Bezzecchi-Bagnaia, secondo e terzo, a sei giorni dall’incid ...Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023: poker di voti altissimi per i primi quattro al traguardo. Bravo Marquez ...