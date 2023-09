Pagelle Inter-Milan | i voti ai protagonisti del match

(Di sabato 16 settembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(3-5-2): Sommer 6.5; Darmian 7, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Dumfries 7, Barella 6 (64? Frattesi 7), Çalhano?lu 7 (80? Asllani SV), Mkhitaryan 9, Dimarco 6.5 (64? Carlos Augusto 6.5); Thuram 7.5 (64? Arnautovic 6), Martínez 7. All.: Inzaghi 8.(4-3-3): Maignan 5; Calabria 4.5 (77? Florenzi SV), Kjær 5, Thiaw 4, Hernández 4; Loftus-Cheek 5 (86? Musah SV), Kruni? 5, Reijnders 5 (77? Okafor SV); Pulisic 5, Giroud 5.5 (77? ...

Ledell'. Ledel Milan . Top e flop di- Milan . La pagella dell'Arbitro .- Milan: il tabellino del match .- Milan, la chiave della partita. L'accetta ..., voti e tabellino del derby- Milan, match del 'Meazza valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Inzaghi schianta Pioli, super Mkhitaryan Mkhitaryan e Thuram (LaPresse) - ...Serie A: la 4° giornata di campionato- Milan: la diretta - Proteste sul gol di Mkhitaryan Juventus - Lazio: le, le proteste per il gol di Vlahovic Le partite di oggi: Genoa - Napoli ...Una partita tutt'altro che banale, ma l'sarà determinata a iniziare l'avventura nel proprio ... con Sportface che vi terrà aggiornati in tempo reale tramite video, moviole,, highlights, ...

Le pagelle dell'Inter - Thuram da standing ovation. E adesso chi lo toglie Mkhitaryan TUTTO mercato WEB

Inter-Milan, le pagelle: Thuram e Mkhitaryan super, Thiaw disastroso - Sportmediaset Sport Mediaset

Pronti, via e il derby Inter-Milan viene sbloccato da Mkhitaryan, sul tocco del quale il portiere francese non può nulla. Stesso discorso per l'eurogol di Marcus Thuram, per il tris dell'armeno, sul ...Calabria 4,5: Pioli gli chiede di giocare di giocare dentro al campo, quasi da mezzala ma finisce per scoprire la corsia di destra dove l’Inter affonda sempre e trova due gol proprio da quella libertà ...L'Inter si aggiudica il derby di Milano con una vittoria schiacciante per 5-1: Inzaghi si porta a casa tre punti con Mkhitaryan e Thuram ...