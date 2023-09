Pagelle di oggi Vuelta a España 2023 | che volata di Poels | Kuss chiude il capolavoro

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023)VENTESIMA TAPPAWout(Bahrain-Victorious), voto 10: semplicemente impeccabile. Si inserisce nella fuga numerosa di giornata che parte sin dalle prime battute della tappa, è il primo ad attaccare sull’Alto San Lorenzo de El Escorial e stacca anche Evenepoel. Il belga rientra in discesa, ma lui si inventa unalunghissima e resiste fino al traguardo, quando può alzare finalmente le braccia al cielo. Dopo il grande lavoro degli ultimi giorni in salita per Landa, una gioia meritata per un corridore di grandissimo spessore, troppo spesso sottovalutato. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), voto 8: ha dato tutto quello che aveva il belga. La benzina rimasta non era quella degli scorsi giorni, eppure arriva un secondo posto, essendo riuscito a rimontare ...