Padova | va a prendere il figlio a cui è stata ritirata la patente perché ubriaco ma è più sbronzo di lui

commenta A, la polizia stradale ha ritirato la patente a un trentenne perché guidava con un tasso alcolemico nel sangue oltre i limiti. Quando l'uomo è stato raggiunto dal padre che in auto doveva ......quando Nardone e i partecipanti abituali della celebrazione poi si ritrovano in canonica a... Agostino Forte trascorrerrà un periodo alla parrocchia 'Sant'Antonino' diper il ...... è guerra tra due città limitrofe, a cavallo tra le province di Venezia e- Codevigo e ... Per tutta risposta il sindaco di Chioggia Mauro Armelao non ci pensa un attimo e va ai bimbi ...... è guerra tra due comuni limitrofi, a cavallo tra le province di Venezia e, Codevigo e ...tutta risposta il sindaco di Chioggia Mauro Armelao non ci ha pensato un attimo ed è andato ai ...

Padova. Ubriaco alla guida, chiama il padre per farsi venire a prendere: ha un tasso alcolemico più alto del s ilgazzettino.it

Ubriaco alla guida e fermato dalla polizia, chiama il papà: lui viene a prenderlo ma aveva bevuto più di lui leggo.it

Quando il giovane è stato raggiunto dal padre che in auto doveva riportarlo a casa le cose sono addirittura peggiorate. Infatti, il genitore aveva un tasso alcolemico peggiore di quello del figlio: ...durante un controllo effettuato in via San Marco a Padova. L'uomo aveva nel sangue un tasso alcolico pari a 0,62: 0,12 sopra il limite concesso dalla legge. Così, ha deciso di chiamare il padre per ...PADOVA - La polizia stradale gli ha ritirato la patente, perché guidava con un tasso d’alcol nel sangue oltre i limiti, ma quando il giovane è stato raggiunto dal padre che in auto doveva riportarlo a ...