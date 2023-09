Pablo Larraín | la pecora nera del cinema cileno

Insomma, il film che proprio non dovreste perdere lo trovate qui! El Conde (2023)rivede Augusto Pinochet come se fosse un vampiro immortale. El Conde , arrivato su Netflix dopo aver ...El Conde - ultima fatica del regista cileno- è stata presentata, in concorso, al Festival di Venezia 2023 , dove ha vinto il Premio Osella per la migliore sceneggiatura , curata da Guillermo Calderón e dallo stesso. Oggi -...EL CONDEtrasforma il dittatore cileno Augusto Pinochet in un vampiro nella dark comedy a tinte horror El Conde , premiato alla sceneggiatura all' 80esima Mostra del cinema di Venezia . ...Voto: 6.5/10 Titolo originale : El Conde , uscita : 08 - 09 - 2023. Regista :. El Conde: la recensione del film biografico vampiresco di(su Netflix) 15/09/2023 recensione film El Conde di William Maga Il regista cileno porta in Concorso a Venezia 80 ...

El Conde - Su Netflix il film di Pablo Larraín premiato al Festival di ... ComingSoon.it