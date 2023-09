Otto e mezzo | è circonvenzione di Schlein

(Di sabato 16 settembre 2023) L'ultima ospitata di Ellydarà materiale di studio ai massmediologi per gli anni a venire. Rappresenta infatti un esempio insuperato (e probabilmente insuperabile) di cosa un politico non deve fare, di cosa non deve dire, di come non deve comunicare. E dire che il contesto, teoricamente, era favorevole, essendo gli intervistatori due big del giornalismo radical-chiccoso: Lilli Gruber e Massimo Giannini. Si può essere però radical e ragionanti, e quindi non trangugiare per principio il torrenziale flusso di coscienza sforma di supercazzola arcobaleno che Elly si trascina dietro dalle assemblee del liceo (svizzero). Ecco allora che, mentre l'ospite sta concionando in tema di immigrazione passando dalla Bossi-Fini a Orban, una Gruber già sull'orlo dell'esasperazione si inserisce: «La ...

Il centrodestra cresce nei sondaggi, ma a sinistra parlano già di crisi di governo. A Otto e mezzo, su La7, va in onda un surreale (ma non inedito) processo a Giorgia Meloni e in studio Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra, sostiene la tesi dell'esecutivo

Un disastro. L'intervista di Elly Schlein a Otto e mezzo dell'altra sera è stata un supplizio per elettori ed esponenti del Partito democratico. La segretaria dem è apparsa in difficoltà su tutto. La segretaria pd si è trovata più volte in difficoltà durante la trasmissione. Da «ma chi la capisce se parla così» a «lei non dice una parola chiara»