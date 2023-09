Ospedale Sant’Alfonso Maria dè Liguori | interviene Renato Lombardi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Su tema della sanità ospedaliera provinciale ed in particolare sulla ormai drammatica situazione che vive il PO Sant’ Alfonsode’solo una azione partecipata e condivisa tra istituzioni del territorio, forze politiche e Movimento potrà dare risposte e risultati. Abbiamo, come gruppi consiliari di minoranza a Sant’Agata de’Goti, fino al 15 luglio us , sollecitato su vari tavoli , ma spesso vi è stato un solitario agire sul tema, l’attivazione del DCA 41/2019, non escludendo altre prospettate implementazioni di servizi sanitari sulla struttura. Il governo cittadino ha sempre rassicurato e promesso ma ad oggi siamo, come da noi più volte ribadito e denunciato, ad un punto di non ritorno se non si metteranno in campo utili e concrete azioni per …. l’. Non ci soddisfa certamente se da ...